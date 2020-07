„Entorganics“ aus Erkelenz : Drive-In zum Insektenburger

Erkelenz Die beiden RP-Journalistinnen Marie Ludwig und Maren Könemann touren diesen Sommer für die #RheinStories mit einem Elektro-Bulli durch die Region. In Erkelenz besuchten sie „Entorganics“. Das junge Start-up hat sich auf Nahrung aus Insekten spezialisiert.

Vor wenigen Wochen erst haben Finn Bußberg und Kai Funada Classen unter Corona-Bedingungen ihr Abitur gemacht – und führen nebenher ein Unternehmen. Mit „Entorganics“ stellen sie seit September vergangenen Jahres Lebensmittel auf Insekten-Basis her. Hauptsächlich verkaufen die Jung-Unternehmer momentan Protein-Shakes, die zu 25 Prozent aus Insektenmehl bestehen. „Wir wollten Insekten nach Deutschland bringen und haben gedacht, dass wir das am besten über die Fitness-Schiene machen“, sagt der 20-jährige Finn.

Die RP-Journalistinnen Marie Ludwig und Maren Könemann haben die Jung-Unternehmer im Rahmen der #RheinStories besucht. Dabei ging es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Insekten werden unter anderem von den Vereinten Nationen als wichtige Nahrungsquelle für die Zukunft angesehen. Warum das so ist, wollen die beiden Journalistinnen bei „Entorganics“ herausfinden. „Insekten sind super gesund“, erklärt der 19-jährige Kai. „Sie enthalten wichtige Nährstoffe, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe oder auch Zink.“ „Außerdem sind sie in der Aufzucht extrem ressourcenschonend“, ergänzt Finn. Im Vergleich zu Rindern werde bei der Insektenzucht 99 Prozent an CO2 eingespart. „Sie brauchen weniger Futter, weniger Wasser und weniger Platz.“

Finn und Kai wollen mit ihrem Unternehmen die sogenannte „entovegane“ Ernährung fördern, eine Kombination aus veganem Essen und Insekten. Aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht biete diese Ernährungsform Vorteile. Veganer und Vegetarier, die aus ethischen Gründen keine Tiere essen, könne man jedoch nicht immer von Insekten überzeugen. „Allerdings haben Insekten nicht so ein ausgeprägtes Nervensystem und werden schonender getötet als Tiere in großen Schlachtbetrieben“, erklärt Finn.

Ein Jahr lang wollen die jungen Unternehmer nun nach ihrem Abi­tur in Vollzeit arbeiten und ihr Start-up voranbringen. Entstanden ist das vor allem durch Unterstützung und Preisgelder, die die beiden bei Wettbewerben gewonnen haben. Übrigens: Zum ersten Mal selbst Insekten gegessen haben die beiden vor ein paar Jahren auf einer Asien-Reise, als sie mit der Transsibirischen Eisenbahn in Kais Heimat Japan fahren wollten. Damals mussten sie regelrecht dazu gezwungen werden, die Insekten zu probieren, erzählen sie heute. Tatsächlich seien sie von dem Geschmack jedoch positiv überrascht worden und entwickelten die Idee, Nahrung aus Insekten auch nach Deutschland zu bringen. In ihren Produkten verarbeiten sie die Insekten nur so, dass sie nicht als solche zu erkennen sind – „unsichtbar“, nennt Finn das. „Wir wollen den Leuten damit die Hemmung nehmen“, sagt er. Dazu verkaufen sie neben ihren Protein-Shakes auch pures Insektenmehl, aus dem sich verschiedene Speisen herstellen lassen. Die jungen Unternehmer entwickeln regelmäßig neue Rezepte, die sie auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellen.