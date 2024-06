Nächster Erfolg für Erkelenzer Innovationspreis für Metzgerei Esser

Die Metzgereikette Esser mit Sitz in Lövenich kommt in diesem Jahr aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nachdem sie im März als beste Metzgerei Deutschlands ausgezeichnet worden war, hat sie nun den „AC2-Innovationspreis der Region Aachen“ gewonnen. Im Krönungssaal des Aachener Rathauses wurde am Dienstagabend die Auszeichnung übergeben.