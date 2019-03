Gegen den Braunkohlenabbau: Sternmarsch: Polizei erwartet bis zu 4000 Demonstranten

Erkelenz Um gegen das Abbaggern von weiteren Dörfern für den Braunkohleabbau in Deutschland zu demonstrieren, ruft die Initiative „Alle Dörfer Bleiben!“ für Samstag, 23. März, zu einem Sternmarsch aus den Dörfern am Tagebau Garzweiler auf, der Keyenberg zum Ziel hat.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Die Organisatoren rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern aus ganz Deutschland, kündigen sie in einer Pressemitteilung an. Die Kreispolizei Heinsberg erwartete ebenfalls 3000 bis 4000 Teilnehmer an dem Sternmarsch. Darüber hinaus sind bei ihr zwei weitere Demonstrationen angemeldet, eine von der Gewerkschaft IG BCE und eine weitere von Anwohnern aus Keyenberg.