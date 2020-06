Protest gegen RWE in Erkelenz : Beethovens „Pastorale“ auf Hof am Tagebaurand

Beethovens „Pastorale“ auf Hof am Tagebaurand

Protest gegen RWE in Erkelenz

Erkelenz Zu einem außergewöhnlichen Konzert lädt das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ ein. Auf einem von Abbaggerung bedrohten Hof spielen am Pfingstmontag, 1. Juni, um 13 Uhr über 50 Profi-Musiker und Musikerinnen Beethovens 6. Symphonie („Pastorale“) und den ersten Satz der Schicksalssymphonie.

Mit dem Corona-konformen Freilluft-Wandelkonzert setzen die Musizierenden ein Zeichen für den Erhalt der Dörfer am Braunkohletagebau und für den Klimaschutz. Teilnehmende erfahren nach Anmeldung den genauen Ort.

Das Konzert ist ein Beitrag zum „World Pastoral Day“ des UN-Klimaschutzsekretariats am 5. Juni, zu dem Musiker in aller Welt dazu aufgerufen sind, die Pastorale mit einem Statement zum Klimaschutz zu verknüpfen. Das Orchester wurde eigens zu dem Anlass auf private Initiative eines Bratschisten zusammengestellt. Es ist das erste Klassik-Konzert in dieser Größenordnung seit den Lockerungen der Corona-Verordnungen.