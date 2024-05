Selvister Ponnumuthan Indischer Bischof zu Gast in Erkelenz

In Erkelenz selber gibt es zwar zwei indische Restaurants, allerdings keine ausgeprägte indische Community. Die wiederum existiert in größeren Nachbarstädten wie Krefeld und Köln durchaus. Auch Köln besuchte der Bischof nach der Messe in Erkelenz noch, bevor er sich auf den Rückweg in seine Heimat machte. Die Familie von Daniel Raja kam bereits in den 1960er-Jahren in die Region. „Es ist eigentlich erstaunlich, welche Parallelen es damals wie heute gibt“, sagt er. Denn: „Einige der Frauen, die heute hier sind, sind in den 60ern als Krankenschwestern in die Region gekommen, weil es zu wenig Personal gab. Das waren im Grunde die Vorreiterinnen für die Fachkräfteeinwanderung, wie wir sie ja auch heute kennen und brauchen.“ Damals waren die Krankenhäuser noch viel stärker als heute in kirchlicher Verwaltung. „Da ist die Entscheidung getroffen worden, junge Frauen nach Deutschland zu holen, auch wenn sie keine Sprachkenntnisse und keine gute Fachausbildung hatten.“