Drei neue Fahrzeuge : In Lövenich schreibt Feuerwehr Erkelenz Geschichte

Lövenich Bei der Löscheinheit Lövenich wurden drei neue Einsatzfahrzeuge übergeben – ein Novum. Die Investition sei dringend nötig gewesen, sagte Wehrleiter Helmut van der Beek. Von einem der drei Fahrzeuge wurde selbst er überrascht. Welche Rolle Kreisbrandmeister Klaus Bodden dabei spielte.

Das hat es so in der Geschichte der Feuerwehr der Stadt Erkelenz auch noch nicht gegeben: Wenn eine Löscheinheit gleich drei neue Fahrzeuge bekommt, ist das ein deutliches Signal, das in Richtung Zukunft geht. Und wer dann auch noch genau hingesehen hat, dem fiel sicherlich auf, wie Einsatzfahrzeuge den Wandel enorm beschreiben können.

Helmut van der Beek, der Leiter der Erkelenzer Feuerwehr, erinnerte sich noch sehr gut an den 17. Juni 2019. Sogar die Uhrzeit hat er bis heute nicht vergessen. „Um 15.16 Uhr bekam ich einen Anruf unseres Kreisbrandmeisters Klaus Bodden. Es ging um eine mögliche Zuteilung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges 20 KatS aus Bundesbeständen“, erzählte er. Das Problem dabei schickte van der Beek direkt hinterher: „Die Entscheidung zur Übernahme des Fahrzeuges seitens der Stadt Erkelenz musste noch am selben Tag fallen. Nach Rücksprache innerhalb der Leitung der Feuerwehr und unseres Feuerschutzdezernenten Hans-Heiner Gotzen konnten wir unserem Kreisbrandmeister um 19.48 Uhr grünes Licht geben.“

Für die Wehrleute in der Einheit Lövenich sei dies eine große Überraschung gewesen. Bereits am 16. Juli 2019 kam das Fahrzeug in Lövenich an. Das Fahrzeug dient vor allem eben dem Katastrophenschutz. Einsätze deutschlandweit oder auch im Ausland sind möglich. Dafür muss das Fahrzeug allerdings jederzeit innerhalb von 24 Stunden mit Besatzung einsatzbereit sein.