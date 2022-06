In Kückhoven​: Tempo 30 für die Katzemer Straße​

In Kückhoven

In Katzem muss demnächst das Tempo gedrosselt werden. Foto: dpa

Erkelenz Nach Anstrengungen der SPD wird zumindest ein Teil der Straße zur 30er-Zone. im Vorfeld hatte die Stadt Erkelenz in Kückhoven Tempomessungen durchgeführt.

In Kückhoven muss demnächst langsamer gefahren werden. Auf der Katzemer Straße wird eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Das teilt die Erkelenzer SPD mit, die sich seit Längerem für die Zone starkgemacht hatte. „Die Katzemer Straße in Erkelenz-Kückhoven wird für die Verkehrsteilnehmer und die Anwohnerinnen und Anwohner ein gutes Stück sicherer“, wird der SPD-Ratsherr Dieter Spalink in einer Mitteilung zitiert. Ab der Höhe des Alten- und Pflegeheims Pro 8 wird demnach auf einer Länge von knapp 100 Metern eine Tempo-30-Zone eingerichtet.