Heiligabend in Katzem : Jugendchristmette  im Bürgersaal

Katzem An Heiligabend um Mitternacht in Katzem – nach Anmeldung bis 17. Dezember. Vorbereitungsteam um Kaplan Philipp Schmitz vor besonderen Herausforderungen.

Auch in diesem Jahr findet in der Heiligen Nacht (24. Dezember) um 24 Uhr wieder eine Jugendchristmette in Katzem statt. Aufgrund der coronabedingten geringen Sitzplatzanzahl in der Katzemer Kirche St. Mariä Empfängnis hat das Vorbereitungsteam rund um Kaplan Philipp Schmitz kurzerhand entschieden, die Messe in den Bürgersaal Katzem (In Katzem 67a) zu verlegen. „Hier finden bis zu 150 Menschen mit ausreichend Abstand Platz“, erklärt Eva Vieten vom Vorbereitungsteam. „Die Stadt Erkelenz hat unser Hygiene- und Sicherheitskonzept bereits genehmigt“, ergänzt Schwester Vera.