Einsatz in Erkelenz : In Gespräch verwickelt und dabei Geldbörse gestohlen

In Gespräch verwickelt und dabei Geldbörse gestohlen

Einsatz in Erkelenz

Erkelenz Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein unbekannter Täter, der einer Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes das Portemonnaie stahl.

In ein Verkaufsgespräch verwickelte ein Unbekannter eine Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gewerbestraße Süd. Laut Polizei geschah dies am Freitag, 15. Januar, zwischen 19.20 und 19.40 Uhr.