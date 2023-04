In Erkelenzer Leonhardskapelle Sarah McQuaid verzückt ihr Publikum

Es kommt auch vor, dass McQuaid das Miauen ihrer Katze oder das Schreien eines Fasans in ihre Lieder arbeitet. Und weil diese Tiere bei dem ausverkauften Auftritt in der Erkelenzer Leonhardskapelle nicht zugegen sind, ist das Publikum als Stimmenimitator gefragt. Sie erläuterte ihren erstaunten Zuhörern, dass ihr Song „If we dig any deeper it could get dangerous“ quasi im Sandkasten entstanden ist, als ihr damals noch kleiner Sohn beim Buddeln zu dieser erstaunlichen Feststellung kam. „Ich beschloss, daraus ein Lied zu machen“, erzählte McQuaid ihren erstaunten Zuhörern. So wurde aus der spontanen Aussage ihre Metapher für den riskanten Umgang der Menschheit mit der bedrohten Umwelt.