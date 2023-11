„Baustellen-Treuepass“ In Erkelenzer Geschäften kann man jetzt Punkte sammeln

Die vielen Baustellen in der Innenstadt sind seit dem Sommer das Gesprächsthema Nummer eins in Erkelenz – und treiben dem einen oder anderen Händler die Sorgenfalten auf die Stirn. Viele Inhaber befürchten, dass im so wichtigen Weihnachtsgeschäft die Kunden wegbleiben. Gemeinsam mit dem Erkelenzer Stadtmarketing haben sich zahlreiche Händler deshalb nun zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen – den „Erkelenzer Sternstunden“.