Vandalismus in Erkelenz Randalierer schlagen Heckscheiben ein

Die Fahrzeuge parkten an der Atelierstraße, der Beecker Straße und am Dr.-Eberle-Platz. An der Beecker Straße bemerkte eine Anwohnerin am Samstag gegen 22.15 Uhr einen Mann, der mit einem Gegenstand gegen die Heckscheibe eines Autos schlug, woraufhin diese zersplitterte. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Er war nach Aussage der Zeugin etwa 18 bis 25 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur sowie kurze, dunkle Haare. Er wirkte westeuropäisch. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Trainingsjacke.