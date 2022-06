In Erkelenz​: Planungen für neuen Skatepark gestartet​

Erkelenz Wie die neue Anlage aussehen wird, können die Nutzer mitentscheiden. So können sie ihre Bedürfnisse und Wünsche bestmöglich einbringen.

(RP) Die Skaterszene in Erkelenz ist lebendig. Das zeigte sich auch am vergangenen Wochenende, wo auf der Anlage am Adam-Stegerwald-Hof ein Contest stattfand, der Teil eines kreisweiten Wettbewerbs ist. Demnächst ziehen die Skater allerdings um, die Planungen für den Neubau des Skateparks auf dem Ascheplatz des Willy-Stein-Stadions gehen nun in die intensive Phase. Dabei sollen alle mitreden, die hier künftig mit Skateboards, Scootern, BMX-Rädern oder Inlineskates unterwegs sein wollen. Etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene haben das erste Angebot dazu angenommen und ihre Wünsche und Ideen geäußert.