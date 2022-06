In Erkelenz​: Neue Boden-Solaranlagen an der Autobahn geplant​

in Erkelenz sollen zusätzliche PV-Anlagen wie diese in der Nähe der Grünannahmestelle errichtet werden. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der Erkelenzer Ausschuss für Stadtentwicklung stimmt in der kommenden Woche über die Errichtung zweier neuer Photovoltaik-Freiflächenanlagen bei Venrath und bei Houverath ab.

Der Stadtrat hatte vor zwei Jahren beschlossen, bis 2024 den Ausbau von Solarenergieanlagen am Boden beschleunigen zu wollen und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Angedacht war zunächst, solche Flächen an größeren Straßen oder Schienen zu bauen. Eine Analyse des Planungsamtes habe ergeben, dass die Stadt direkt an der A46 und an den Bahntrassen nicht über geeignete Flächen verfügt. So sei ein Investor nun mit der Absicht auf die Stadt zugekommen, unweit des A46-Parkplatzes Herrather Linde und nahe Venrath eine solche PV-Anlage bauen zu wollen.