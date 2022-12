Unterschriftenaktion in Keyenberg Aktivisten in den Dörfern unerwünscht

Die für Januar erwartete Räumungsaktion in Lützerath dürfte nicht ohne Auswirkung auf die jetzt geretteten Dörfer im Plangebiet des Braunkohletagebaus Garzweiler II bleiben. Das wird aus einem Schreiben der Gruppe „Unser aller Camp“ (UAC), deutlich, das an die Bewohner von Keyenberg gerichtet ist. In der Zeit der geplanten Räumung soll es in Keyenberg ein „Klimacamp für Bildung und Protest“ geben, heißt es in dem UAC-Brief. Die Klimagerechtigkeitsbewegung und viele engagierte Bürger würden Lützerath nicht ohne Widerstand aufgeben. „Für die vielen Menschen werden wir deshalb auf dem Sportplatz in Keyenberg ein Camp aufbauen.“ Eventuell würden auch weitere Flächen in Keyenberg von den Aktivisten in Anspruch genommen.