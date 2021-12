In der Erkelenzer Stadthalle : Musikverein spielt am Sonntag

Erkelenz Der Städtische Musikverein muss sein Winterprogramm stark einkürzen, hat aber dennoch ein schönes Konzert vorbereitet. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.

(RP) Zu einem Adventskonzert lädt der Städtische Musikerverein Erkelenz für Sonntag, 5. Dezember, in die Stadthalle am Franziskanerplatz ein. Dirigent Thomas Lindt hat mit dem Symphonischen Blasorchester unter anderem das „Concerto D’Amore“ von Jacob de Haan, ein Medley der Irish-Dance-Show „Lord of the dance“ und ein „Oh Tannenbaum“-Special einstudiert.

Das Konzert in der Stadthalle Erkelenz beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Es gilt die 2G-Regel, weshalb alle Konzertbesucher gebeten werden, am Eingang ihren Impfnachweis zur Kontrolle bereitzuhalten. Darüber hinaus bitten die Musikerinnen und Musiker, während der gesamten Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In der Stadthalle werden die Besucher nicht in Stuhlreihen sitzen, sondern an kleinen Tischen mit bis zu vier Personen. Damit soll die Möglichkeit erhöht werden, Abstand halten zu können. Um die Anzahl der Kontakte möglichst gering zu halten, wird auch auf eine Pause verzichtet. Sollten sich die Rahmenbedingungen bis zum Konzerttermin verändern, werden der Städtische Musikerverein Erkelenz und die Kultur GmbH darauf mit neuen Regeln reagieren. Ansonsten aber gilt bis auf Weiteres: Einlass nur für Geimpfte und Genese, die Maske tragen.