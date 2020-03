Im Krankenhaus Erkelenz : Werdende Mütter bleiben nicht allein im Kreisssaal

Erkelenz Eine Regelung im Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz besagt, dass weiterhin eine Begleitperson zur Geburt zugelassen ist.

Eine Schutzmaßnahme des Universitätsklinikum Bonn rund um das Coronavirus hat für Besorgnis auch bei werdenden Eltern in der Region gesorgt: Um Patientinnen und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen, ist in der Bonner Klinik keine Begleitung mehr bei der Geburt erlaubt. Die Regel gelte auch zu jeglichen Untersuchungsterminen und auf der Wochenbettstation, so das Krankenhaus. Lediglich die schwangere Patientin dürfe die Klinik noch betreten.

Derart drastisch sind die Vorkehrungen in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz nicht. Hier „ist weiterhin eine Begleitperson zur Geburt zugelassen“, wie der Geschäftsführer der Hermann-Josef-Stiftung, Jann Habbinga, versicherte. Er bittet jedoch die werdenden Eltern, in Anbetracht der aktuellen Situation um Zurückhaltung in anderen Fällen: „Wir weisen auch darauf hin, dass eine Begleitung zum Beispiel zu einem normalen Untersuchungstermin aufgrund der aktuellen Situation nicht unbedingt notwendig ist und darauf verzichtet werden sollte.“