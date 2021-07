Impfzentrum des Kreises Heinsberg in Erkelenz : Impftermine kurzfristig zu vergeben

Erkelenzer Land In den Impfzentren ist das Angebot inzwischen höher als die Nachfrage nach dem Impfstoff. Wer bisher kein Glück hatte, soll schon bald die Möglichkeit erhalten. Auch in Erkelenz.

Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Deutschland ist trotz der sich ausbreitenden Delta-Variante positiv, eine neue Inzidenzstufe 0 wurde am vergangenen Mittwoch von der NRW-Landesregierung ausgegeben, mit der weitere Lockerungen einher gehen. Wie sich die Lage weiter entwickelt, wird auch davon abhängen, welche Fortschritte bei der Corona-Impfung gemacht werden. Mehr als die Hälfte der Menschen im Kreis Heinsberg, nämlich 57,1 Prozent der Bevölkerung, hat bereits mindestens eine Impfung erhalten. Während anfangs noch eine Priorisierung für ältere Menschen, Vorerkrankte und bestimmte Berufsgruppen galt, da der Impfstoff knapp war, ist diese Priorisierung längst aufgehoben. Auch die Schwierigkeiten, einen Termin zu ergattern, sollen der Vergangenheit angehören.

Denn ab Montag, 12. Juli, sind im Impfzentrum des Kreises Heinsberg in Erkelenz auch kurzfristige Impfungen möglich, teilt die Kreisverwaltung mit. „Diese Lösung können wir jetzt aufgrund von freien Kapazitäten und ausreichender Impfstoffmengen anbieten“, sagt Thomas Kähler, Leiter des Impfzentrums. Üblicherweise erhalten Impflinge aktuell einen mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sprach am Freitag in Düsseldorf von einem „Wendepunkt der Impfkampagne“, da nun das Angebot an Impfstoff größer sei als die Nachfrage. Es gehe nun darum, möglichst niederschwellige Angebote zu schaffen. „Wir wollen maximale Flexibilität schaffen“, unterstrich Laumann. „Es gibt bereits Städte, die bei Discomusik und alkoholfreien Cocktails impfen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Genauso muss es laufen.“ Die Landesregierung werde bei der Ausstattung zum mobilen Impfen unbürokratisch unterstützen – etwa bei Angeboten an viel besuchten Orten wie Sportstätten oder Shopping-Centern.