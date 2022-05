Im Festzelt in Keyenberg : Viel Unmut auf Dorfversammlung

Die Eröffnung des Spielplatzes soll noch in diesem Jahr erfolgen, versprach Bürgermeister Stephan Muckel. Foto: Ruth Klapproth

Keyenberg Der noch nicht fertig gestellte Spielplatz ist nur ein großes Streitthema. Es fehlt an Infrastruktur, bemängeln die Bewohner aus den neuen Dörfern.

Das wesentliche Thema, weswegen eine Dorfversammlung im Festzelt von Keyenberg (neu) einberufen wurde, war ziemlich schnell vom Tisch: Die seit langem geplante und mehrfach verschobene Eröffnung des Spielplatzes am Umsiedlungsort soll noch in diesem Jahr erfolgen, versprach Bürgermeister Stephan Muckel. Derzeit böte sich ein „Bild, das ganz und gar nicht in unserem Sinne ist“, sagte er mit Blick auf die lange Geschichte des Spielplatzbaus, die 2020 begonnen hatte und nicht beendet werden konnte, weil ein beauftragtes Unternehmen die Arbeit eingestellt hat. „Wir haben ein neues Bauunternehmen gefunden“, sagte Muckel. Der Vertrag sei unterschrieben, in den nächsten Tagen soll es weiter gehen. Er habe die mündliche Zusage, dass es einen baldigen Baubeginn und eine Fertigstellung in diesem Jahr geben wird. „Sie kann im Herbst sein, das ist aber nicht sicher.“

Die Besucher der Teilnehmer aus den Umsiedlungsorten Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath vernahmen dies erfreut, sie bleiben aber skeptisch. Zu viel ist nach ihrer Ansicht schon falsch gelaufen im Rahmen der Umsiedlungsaktion. „Wir sind kein normales Neubaugebiet“, hieß es. „Wir sind alle nicht aus freien Stücken hierhin gekommen und haben uns mit der Situation arrangiert.“ Man habe Dörfer mit einer intakten Infrastruktur verlassen und lebe nun in einem Ort, an dem fünf Dörfer zusammengefasst wurden, in dem die Infrastruktur auf die lange Bank geschoben wird. „Uns ist eine Infrastruktur zugesagt worden, die längst nicht vorhanden ist.“

Beklagt wurde, dass die Menschen zwischen RWE und der Stadt Erkelenz in einem Zuständigkeitsgerangel hin und her geschoben würden. „Wenn sich drei Leute anonym über das Gehupe des mobilen Bäckers beschweren, gibt es binnen weniger Tage eine ordnungsbehördliche Verfügung, obwohl dieser Bäcker zu unseren Dörfern gehört.“ Wenn bei der Einfriedung der Grundstücke planrechtliche Mängel moniert würden, würde den Eigentümern eine Frist von einem Monat zur Beseitigung eingeräumt. „Wenn aber RWE und die Stadt die Zusagen zur Infrastruktur einhalten sollen, stoßen wir auf taube Ohren“, so Klagen, die konkretisiert wurden: Der zu Beginn der Umsiedlung zugesagte Spielplatz ist nicht fertig, ein Bolzplatz, den es an dem alten Orten gab, ist nicht einmal in der Planung, von einem Basketballkorb wie am früheren Wohnplatz kann nur geträumt werden. Die versprochenen Bäume als Grün, die zu Beginn der Umsiedlungsphase 2016 gepflanzt werden sollten, sind größtenteils nicht vorhanden. Fuß- und Radwege würden als Straßen benutzt und als solche zum Teil in Routenplanern aufgeführt. „Nichts ist passiert, alles wurde versprochen, nichts kommt.“

Muckel, die inzwischen zuständige Amtsleiterin Sandra Schürger und Dorfmanager Alexander Arnold hatten viel zu notieren. Sie wollen sich kümmern und gerne zu weiteren Dorfversammlungen kommen. Bis dahin, so die Hoffnung, sind einige Probleme vielleicht behoben. Aufgezählt wurden unter anderem die ungesicherten Niederschlagsrohre, in dem Kinder mangels Alternativen spielen würden, das nicht gesicherte Versickerungsbecken, an dem Lebensgefahr bestehe, die Quader an der „gefährlichen Treppe“ zum neuen Sportplatzgelände, die Stolperfallen seien.