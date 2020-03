Neues Leben in der Oase für Mensch und Tier : Ein Wildgarten ist kein wilder Garten

Der Frühling beginnt im Stadtgarten im Buscherkamp, den Marianne Nitschke (r.) und Sandra Klein (l.) aus Erkelenz gemeinsam mit Herbert Backhaus bestellen. Sie haben die städtische Fläche in Patenschaft übernommen. Aufgeräumt wird in dem Wildgarten nach, nicht vor dem Winter. Foto: Renate Resch

Erkelenz Der Winterschlaf im kleinen Stadtgarten am Buscherkamp ist beendet. Die Gärtner geben Tipps weiter.

Der erste Arbeitstag im kleinen Stadtgarten mitten im Buscherkamp dient in erster Linie einer Bestandsaufnahme und einer Zustandsbeschreibung. Doch die hat es schon in sich und bestätigt im Prinzip den fortschreitenden Klimawandel. „Es ist noch nie dagewesen, dass so früh im Jahr das Wachstum in der Natur begonnen hat“, stellt Herbert Backhaus fest, der mit Sandra Klein und Marianne Nitschke die kleine, gärtnerisch genutzte Fläche in dem Erkelenzer Grünzug inspiziert.

Backhaus weiß, wovon er spricht, immerhin ist er Inhaber des Gartenhofs Backhaus in Heinsberg-Waldenrath. Er hat sich auf Wildpflanzen spezialisiert und unterstützt die Frauen und deren Mitstreiter bei der Gestaltung des ungewöhnlichen Gartens, der nichts gemein hat mit einem herkömmlichen, in dem Beete, Bäume und Rasen einen festen Platz haben. „Unser Garten soll eine Oase für Mensch und Tier sein“, sagt Sandra Klein, „eine natürliche Idylle in einem modernen Baugebiet, in die sich jeder zurückziehen und die Natur beobachten kann.“

Info Patenschaft über naturnahes Refugium Ein 100 Quadratmeter großes Gelände, das die Stadt Erkelenz zunächst einem Studenten überlassen hatte, der darauf für eine Studienabschlussarbeit alte Gemüsesorten anpflanzte, bildet die Basis des Stadtgartens im Buscherkamp. Sandra Klein hat mit der Stadt 2017 einen Vertrag geschlossen, durch den sie eine Patenschaft übernahm, um dort ein insektenfreundliches, naturnahes Refugium zu schaffen. Dessen Entwicklung wird unsere Redaktion einen Jahreszyklus lang begleiten.

Es gibt vieles in diesem Stadtgraten: eine Totholzecke, Stauden und Flächen mit Wildpflanzen. Fein säuberlich angelegte Wege zwischen Beeten sucht der Besucher vergebens. Die Ruhebänke stehen mitten zwischen den Gewächsen.

Noch sieht es ziemlich grau, braun und trist aus. Viele abgestorbene Triebe, verdorrtes Gestrüpp, soweit das Auge reicht. „Das ist das Winterkleid eines Gartens“, sagt Marianne Nitschke. Sie hat sich an den Rat des Fachmanns gehalten: „Sauber machen, weg damit! Das gilt nicht für einen Garten im Herbst, wenn die Blumen verwelken und die Blätter abfallen.“ Aufgeräumt und vorbereitet wird nach, nicht vor dem Winter. Backhaus deutet auf die dürren Stängel einer Staude, an denen oben noch Samen klebt. „Da sind Hunderte von Insekten drin. So ein Garten ist Nahrungsquelle für viele Tiere, auch wenn er tot und trostlos aussieht.“

Erst im März packen Sandra Klein und Marianne Nitschke nach dem Winterschlaf wieder in dem umzäunten Refugium an. Die Stauden werden zurückgeschnitten, Gras und Löwenzahn, der tatsächlich schon sprießt, werden ausgezupft. Abgestorbene Pflanzen werden entfernt, andere werden schnell versetzt, weil sie mehr Platz brauchen. Das Schnittgut und das Totholz wandern auf einen Haufen. Auch wenn es für den Laien auf den ersten Blick ein wenig chaotisch aussieht, hat der Garten durchaus eine Struktur. „Ein Wildgarten ist kein wilder Garten“, betont Nitschke. Und Klein ergänzt: „Unser Garten ist kein OP-Saal, in dem es steril und nüchtern zugeht.“ Neue Stauden werden gepflanzt, Backhaus steuert neue Wildpflanzen bei. „Wildgärten sind pflegeleicht“, sagt er, „die Pflanzen sind gut den Umständen angepasst.“

Marianne Nitschke, die im Buscherkamp wohnt und täglich vorbeischaut, bestätigt diese Auffassung: „Wir müssen gar nicht so viele Stunden mit der Gartenpflege verbringen.“ Die meiste Zeit sitzt sie mit Sandra Klein oder anderen Helfern, die immer wieder gerne willkommen sind, auf einer der verwitterten Holzbänke und überlegt, was denn als Nächstes gepflanzt werden soll.