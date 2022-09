Im Café Käthe in Erkelenz: Geschichten von Frauen nicht nur für Frauen​

Im Café Käthe in Erkelenz

Erkelenz Auch bei der 34. Erkelenzer Leseburg ist das Café Tante Käthe Schauplatz des literarischen Geschehens. Brigitte Oleszynski-Wichmann und Claudia Ingenillem werden dort sein.

Erneut heißt es am Donnerstag, 22. September, ab 19.30 Uhr im Sälchen des Cafés wieder: „Ladies Night – Geschichten von Frauen nicht nur für Frauen“. Wegen der Corona-Bedingungen und des Raumangebots ist nur eine begrenzte Besucherzahl möglich. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind im Café, telefonisch unter 02431 9436960 und per E-Mail unter cafe.tante-kaethe@gmx.de erhältlich.

In den nach VHS-Kursen entstandenen „Selfkant-Anthologien“ ist auch Brigitte Oleszynski-Wichmann mehrfach vertreten. Sie erzählt am liebsten Geschichten aus ihrer Heimat Erkelenz. Manchmal kann sie es nicht verhehlen, dass sie als junges Mädchen auch Büttenreden verfasst hat. Konträr dazu stehen die melancholischen, bisweilen auch düsteren Texte von Claudia Ingenillen aus Moers. Ihre Werke machen nachdenklich, bisweilen betroffen. Ihr persönliches Schicksal mit einer schwerbehinderten Tochter Laura hat sie in einem Buch dargestellt.