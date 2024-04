Im August auf Haus Hohenbusch Kasalla kommt zum Electrisize-Festival

Durch das Hinzufügen eines dritten Festival-Tags und baulicher Veränderungen an Haus Hohenbusch konnte die maximale Besucherzahl in den vergangenen beiden Jahren so auf knapp 40.000 erhöht werden. Viel mehr werden an dem Standort allerdings nicht möglich sein. Die Entscheidung für Haus Hohenbusch ist also auch als Bekenntnis zu Erkelenz zu werten, denn an einem anderen Standort wäre ein Wachsen des Festivals sicher möglich.