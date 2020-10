Neues Angebot der Bahn : Im ICE direkt von Erkelenz nach Berlin

Erkelenz MdB Oellers ist erfreut: Ab dem 13. Dezember gibt es eine bessere Anbindung an das Fernstreckennetz der Deutschen Bahn. Dann wird Erkelenz ICE-Haltepunkt.

Hierfür habe er sich zusammen mit dem neuen Bürgermeister der Stadt Erkelenz, Stephan Muckel, schon länger eingesetzt, so Oellers. Die nun positive Nachricht und die Berücksichtigung des geäußerten Wunsches erfreute beide daher sehr. „Ich habe mich über diese positive Nachricht der Deutschen Bahn sehr gefreut“, erklärte Oellers. Künftig wird der Intercity-Express täglich zwischen dem westlichsten Landkreis der Republik und deren Hauptstadt verkehren, und zwar um 7.43 Uhr morgens nach Berlin und um 19.16 Uhr aus Berlin kommend in Richtung Aachen. Zusätzlich wird künftig sonntags ein ICE aus Berlin um 21.06 Uhr in Erkelenz Halt machen.

Wilfried Oellers weiter: „Ich bin wirklich froh, dass die Bahn ihr Angebot derart erweitert hat. Das ist nicht nur eine große Entlastung für den Verkehr in unserem Kreis, sondern auch ein Argument für die Reisenden aus und in unseren Kreis, anstatt des Individualverkehrs die Bahn zu nehmen.“

Auch aus verkehrspolitischer Sicht sei die neue Anbindung ein Zukunftssignal, so der Abgeordnete: „Wenn die grüne Verkehrswende gelingen soll, muss die Schiene verstärkt mit eingebunden werden, und den Menschen müssen neue, attraktive Angebote gemacht werden. Der neue ICE-Halt in Erkelenz ist ein Teil hiervon.“

Die Anbindung an den Fernverkehr erweitert die Verbindungsvielfalt für die Reisenden. Die Streckenführung erlaubt Reisen oder eine beschleunigte Beförderung an weitere zentrale Verkehrsknotenpunkte wie Dortmund, Hannover und natürlich auch Berlin. „Neben dem Halt in Geilenkirchen haben wir mit dem Halt in Erkelenz eine sinnvolle Erweiterung des Angebots im Bereich des Schienenfernverkehrs für unsere Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg“, so Oellers.