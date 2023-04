Bei Borschemich Neue Hundewiese offiziell eröffnet

Knapp zwei Jahre ist es her, als der gemeinsame Antrag von CDU und Bündnisgrünen im Rat der Stadt Erkelenz vorgelegt wurde. Im vergangenen August kam es zum Beschluss des Bezirksausschusses und am Dienstagnachmittag war es endlich soweit: Die Hundewiese zwischen der Straße Im Blumenforst und der Bundesstraße 57 ist eingerichtet und offiziell eröffnet. „Ich finde es toll, wie die Hunde hier jetzt schon toben. Genau so soll es sein“, freute sich Bürgermeister Stephan Muckel. Zusammen mit den Ratsmitgliedern Sabine Rosen, Bernd Kempe und Petra Kanters, sowie der Gruppe Hundefreunde Erkelenz eröffnete er die neue Hundewiese. „Hundebesitzer und Hunde freuen sich wie Bolle. Erkelenz hat danach gelechzt“, findet Kempe.