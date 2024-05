Paddelunfall in Hückelhoven So ist die Stimmung nach dem Ausflug

Seit 27 Jahren bietet Hans-Jörg Koch Paddeltouren an, 23 davon auf der Rur mit seiner Firma „Mit Paddel & Pedale". Seine Kunden — Vereine, Freunde, Familien und Einzelpersonen — schätzen die Ausflüge auf dem Wasser. Passiert ist in der ganzen Zeit so gut wie nie etwas. Bis zum vergangenen Freitag. „Einmal hatte ein Allergiker unterwegs einen allergischen Anfall. Und einmal hat jemand am Ende der Fahrt das Paddel einem Mitfahrer versehentlich ins Gesicht geworfen, Nasenbeinbruch", erzählt der Freizeit-Unternehmer aus Tüddern, der Anlegestellen an der Rurbrücke in Hilfarth sowie in Orsbeck betreibt.