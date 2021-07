Konzert in Hückelhoven : Rur in Flammen ganz coronakonform - und trotzdem ein Erfolg

Hückelhoven Die Mönchengladbacher Partyband Just:is begeisterte 450 Besucher in Hilfarth. Die Feiersehnsucht konnte man sowohl Fans als auch der Band deutlich anmerken.

(dg) Dass sie neun Monate nicht geprobt und seit Dezember 2019 keinen einzigen Auftritt mehr hatten, merkte man den Bandmitgliedern von Just:is gar nicht an. Rund drei Stunden hielten sie ihr begeistertes Publikum an der Rurbrücke in Atem. Und es war fast wie vor Corona. Im ausverkauften Partyzelt auf dem Festplatz Sodekamp-Dohmen feierten 450 Besucher mit, als Sodekamp-Chef Frank Dohmen nach zwei Jahren Zwangspause seit dem Sommer 2019 endlich wieder zum beliebten Open-Air-Festival Rur in Flammen eingeladen hatte, das diesmal im großen Zelt über die Bühne ging.

In den nächsten Monaten hat die Band aus der Vitusstadt erstmal keine weiteren Engagements. „Man muss sehen, wie es weitergeht. Für Ende des Jahres haben wir vielleicht wieder was“, erzählte Bassist Martin Grund, der neu zur Band gestoßen ist. Während die Gäste, die am Eingang negative Corona-Tests, vollständige Impfpässe oder Genesenenbescheinigungen vorzeigen mussten, in kleinen Gruppen an den Tischen unter sich blieben, ließen es die sechs Bandmitglieder auf der Bühne so richtig krachen. „The time of my life“, die beliebtesten Songs von Pink und Coldplay, Mark Forsters großer Hit „Ich lass‘ Konfetti für dich regnen“ - der abwechslungsreiche musikalische Querschnitt, den die Partyband mitgebracht hatte nach Hilfarth, kam an bei den Gästen in Feierlaune, die mitsangen, schunkelten, ihre Arme hochreckten oder ein bisschen allein tanzten.