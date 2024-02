Houverath und Hetzerath Zwei neue Baugebiete auf den Weg gebracht

(RP) Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung in dieser Woche neue Baugebiete in Houverath und Hetzerath auf den Weg gebracht. Es soll nördlich der Straße Houverather Heide entstehen. Das Gebiet schließt östlich bereits an bebautes Gebiet an. Etwa zwölf Baugrundstücke sollen dort entstehen, die bauliche Nutzung soll sich am Bestand orientieren. Die Fläche von 0,98 Hektar ist über die Straße Houverather Heide bereits erschlossen. Der Ausschuss hat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen und die Stadtverwaltung beauftragt, einen Bebauungsplanentwurf zu erarbeiten. Der Bezirksausschuss Golkrath wird am Entwurf beteiligt und die Öffentlichkeit erhält die Gelegenheit, sich zum Entwurf zu äußern.