Housemusik-Abend in Erkelenz : Alles nur geklaut?

Erkelenz Wie nah in der Musik vieles beieinanderliegt, zeigte Sascha Dücker bei seinem Housemusik-Abend in der Leonhardskapelle. Der Kulturmanager zeigte ein abwechslungsreiches Programm.

Stadthalle „Arsen und Spitzenhäubchen“ heißt die Komödie, die am 21. April in der Stadthalle gespielt wird. Am 24. April liest dort Lydia Benecke über „Tödliche Liebe“, am 28. April singt Guildo Horn.

Und so begab er sich für einen unterhaltsamen Abend auf die Bühne, um für kurze Zeit zurückzukehren in das, was er seinen „eigentlichen Lebensbereich als aktiver Musiker“ nennt. Vor zwei Wochen, als er seinen Housemusik-Abend bereits präsentieren wollte, erkrankte er an Corona, musste den Termin verschieben. Was Dücker zur flapsigen Begrüßung „Ich freue mich, dass Sie da sind, ich freue mich, dass ich da bin“ veranlasste.