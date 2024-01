Konzert Rock ´n´Roll in der Alten Post

Gemeinsam mit den Hot Rod Devils betreten die Rockrebellen von Revolt Inc. die Bühne. Revolt Inc. kommen aus Mönchengladbach und sind seit 18 Jahren auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Warum kennt man die Band dann nicht? Nunja: 16 Jahre lang waren sie mit einem Kerl namens Rooster Burns als the Stetson Revolting unterwegs. Schöne Zeiten haben die Musiker erlebt, jetzt geht es als Revolt Inc. weiter. Die Musiker haben ihr Repertoire gesichtet, Songs neu arrangiert, einiges behalten und neues Material eingespielt. Es ist nicht alles neu, aber doch anders und einen Hauch härter als zuvor. Was bleibt, sind eigene Interpretationen von Klassikern der Musikgeschichte, eigene Songs und eine enorme Spielfreude. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.