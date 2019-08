Hospizdienst Horizont in Erkelenz : Helfer als „Hebammen“ am Lebensende

Erkelenz Ulrike Clahsen und Simone Kroppen koordinieren den ambulanten Hospiz- und Beratungsdienst Horizont der Hermann-Josef-Stiftung. Ab Januar bieten sie wieder eine Ausbildung für Ehrenamtler an, die Menschen in Not beistehen möchten und sich als Langzeit-Begleiter verstehen.

Hebammen am Lebensende – so verstehen sich Ulrike Clahsen und Simone Kroppen, die beiden Koordinatorinnen des ambulanten Hospiz- und Beratungsdienstes Horizont der Erkelenzer Hermann-Josef-Stiftung. Seit drei Jahren entsenden die beiden Frauen Ehrenamtler in Alten- und Pflegeeinrichtungen, ins Krankenhaus, Einrichtungen für Menschen mit Handicap sowie ins Hospiz. Doch dem Ausüben des Ehrenamts geht eine gründliche Ausbildung voran. „In unserem ersten Jahr hatten sich 40 Interessenten gemeldet, 36 davon haben wir ausgebildet“, erinnert sich Ulrike Clahsen, die selbst viele Jahre das Erkelenzer Hospiz geleitet hat. Im Januar geht es weiter. Zehn Plätze werden für die umfangreiche Qualifizierungsmaßnahme angeboten – so erhalten die Frauen und Männer das notwendige Rüstzeug für den Umgang mit Todkranken und Sterbenden. In insgesamt 100 Theoriestunden und einem begleitenden Praktikum erfahren die zukünftigen Langzeit-Begleiter alles, was wichtig ist für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Themen wie Aromapflege, Schmerz, Essen und Trinken am Lebensende, Trauer oder Recht stehen in den Unterrichtsstunden auf dem Programm der Teilnehmer. „Die Teilnahme kostet nichts, nur Zeit wird dabei geopfert“, macht Koordinatorin Clahsen deutlich. Zum Abschluss erhalten die Ehrenamtler ein Zertifikat, das bundesweit anerkannt ist. „Selbst wenn jemand umzieht nach Hamburg, München oder Berlin“, kann er dort weitermachen, wenn er möchte“, so Simone Kroppen. Die gelernte Medizinische Fachangestellte absolvierte selbst vor vier Jahren den Ehrenamtler-Kurs, kam so zu ihrer heutigen festen Anstellung im Dienst der Hermann-Josef-Stiftung. Mit Interessenten führen sie und ihre Kollegin Ulrike Clahsen zunächst ein Einzelgespräch. Der gemeinsame Kennenlern-Abend mit allen Teilnehmern findet am 8. Januar statt. Elf Samstagstermine folgen. Eingesetzt werden die ausgebildeten Begleiter unter anderem auf der Palliativstation oder auf der Intensivstation des Erkelenzer Krankenhauses. Wobei eigene Neigungen und Interessen sowie die individuelle Bereitschaft, Zeit einzusetzen, immer berücksichtigt werden. Ulrike Clahsen berichtet von Kurs-Absolventinnen, die, hauswirtschaftlich begabt, Frühstück zubereiten für Bewohner der Einrichtungen und deren Angehörige. Senioren werden bei Ausflügen, zum Wochenmarkt oder auf die Kirmes begleitet. Zurzeit sind rund 50 ehrenamtlich Tätige für den Hospizdienst Horizont im Einsatz, die Altersspanne reicht dabei von 20 bis zu 92 Jahren. Ulrike Clahsen sieht viele Vorteile für beide Seiten. So lerne der Ehrenamtler viel über sich selbst sowie über das Thema Kommunikation. Voraussetzung sei die Bereitschaft, Menschen in Not beizustehen.