Botaniker Horst Busse gestorben Trauer um den Hohenbuscher Ginkgo-Experten

Klar, dass Körfer besonders stolz ist auf den Hohenbusch-Ginkgo, den Busse im Jahr 2021 gemeinsam mit Bürgermeister Stephan Muckel und Baumschulmeister Wilfried Müller-Platz pflanzte und taufte. Und mehr noch: Erst im vergangenen Mai waren Vertreterinnen und Vertreter des Fördervereins Hohenbusch in Rom zu Gast, dort traf man auf den Ordensgeneral der Kreuzherren, Laurentius Tarpin, in der Ordenszentrale im Kloster San Giorgio in Velabro. Dort überreichten die Erkelenzer ihm neben einem Präsent und einem schriftlichen Gruß von Bürgermeister Stephan Muckel einen „Hohenbuscher Ginkgo“. Dieser soll zukünftig im Park der Ordenszentrale wachsen und gedeihen und so an die Verbundenheit zwischen dem Orden und seinem ehemaligen Kloster in Erkelenzer Land erinnern.