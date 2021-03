Kostenpflichtiger Inhalt: Psychologin aus Erkelenz erklärt : Das hilft gegen schlechte Stimmung im Homeoffice

Homeoffice bedeutet gerade für Eltern eine enorme zusätzliche Belastung. Foto: dpa/Christian Beutler

Erkelenz Die Corona-Krise erschwert unseren Arbeitsalltag. Psychologin Sonja Eiden erklärt, wie sich das äußert, wer besonders gefährdet ist und was man dagegen tun kann.

Es läuft der 14. Monat der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben ihr Büro und ihre Kollegen seit einem Jahr kaum oder nur in Videokonferenzen gesehen – das hinterlässt Spuren. „Viele haben in ihrem Arbeitsteam derzeit ein ungutes Gefühl, das sie gar nicht genau beschreiben können. Sie sagen uns: ,Irgendwie kommen wir auf der Arbeit gerade nicht miteinander klar’“, sagt die Erkelenzer Psychologin Sonja Eiden. Gemeinsam mit ihren Kollegen Ute Meiborg, Thorsten Helms, Stephanie Grehl und Carmen Scholz hat sie sich deshalb zusammengeschlossen und anhand verschiedener Fragen einen Screening-Bogen entwickelt, mit dem die Experten mehr über die Corona-Auswirkungen in Firmen herausfinden wollen. „Es ist ein sehr diffuses Bild. Jeder erlebt diese Situation völlig anders“, sagt Sonja Eiden. Gemeinsam haben die Experten vier verschiedene Belastungstypen herausgearbeitet – und geben für jeden von ihnen Tipps, um sich bei der Arbeit und mit den Kollegen wieder wohler zu fühlen.

Eidens Eindruck in vielen Gesprächen mit Betroffenen ist, dass die Leistung auf der Arbeit derzeit noch nicht leidet. „Aber der Preis dafür wird höher. Die Leute strengen sich sehr an, wollen einen guten Job machen. Aber sie sind belasteter, erschöpfter und dünnhäutiger“, sagt sie. Homeoffice, das bedeute gerade für Eltern eine enorme zusätzliche Belastung. Eine Szene, die ihr sehr oft geschildert wird: „Die Leute sagen mir: Wir haben eine komische Stimmung im Team. Es kommt oft zu Konflikten, scheinbar auch über Kleinigkeiten, die an sich überhaupt nicht gravierend sind. Da kochen die Emotionen hoch, da stauen sich Dinge auf.“ Es sei wichtig, „den Blick auf die Probleme für deneinzelnen Menschen zu richten, die neben allen wirtschaftlichen und organisatorischen Fragenmanchmal in den Hintergrund rücken“, sagt Carmen Scholz.

Info Experten aus verschiedenen Bereichen Experten Das Netzwerk „Care Crew“ besteht aus der Psychologin Sonja Eiden, der Neuropsychologin und systemischen Beraterin Stephanie Grehl, dem Systemischen Supervisor und Coach Thorsten Helms, der Stressmanagement-Expertin Ute Meiborg und der Sozialpädagogin Carmen Scholz. Das Screening kann bei ihnen angefragt werden.

Schließlich würden der persönliche Austausch, der klassische Flur-Talk oder die gemeinsame Kaffeepause derzeit auf der Strecke bleiben. „Teams, die sich seit langer Zeit nicht mehr live und in Farbe gesehen haben, fühlen sich häufig eingeschränkt“, sagt Sonja Eiden. Oft würde über solche Probleme allerdings nicht gesprochen. Ein Fehler, wie die Stressmanagement-Expertin Ute Meiborg erklärt. Aus ihrer Erfahrung gibt es drei Gründe, aus denen sich Betroffene oft keine Unterstützung holen: „Das Gefühl, ‚Ich kann nichts ändern und mir kann niemand helfen’, die Angst, ,Ich darf nicht aufgeben und keine Schwäche zeigen’ und die Hoffnung, ,Ich bin stark. Ich schaffe das schon irgendwie’.“ Viele Menschen würden daher viel zu lange warten, bevor sie aktiv werden.

Konkret unterscheiden die Experten bei ihrem Screening zwei Dimensionen: die Belastung, die Arbeitnehmer durch die Corona-Situation empfinden, und die persönliche Einschränkung, die sie durch die Schutzmaßnahmen und den Lockdown wahrnehmen.

So lassen sich die Menschen grob in vier Gruppen einteilen. Am einfachsten sei es bei den Menschen, die sowohl Belastung als auch Einschränkung als niedrig empfinden. Sie kommen selber relativ gut mit der Situation klar. Sonja Eiden warnt aber: „Wichtig ist, dass auch diese Menschen Verständnis für Kollegen entwickeln, denen es anders geht und sie unterstützen.“

Eine andere Gruppe empfindet zwar wenig Einschränkungen für ihre Arbeit, fühlt sich aber sehr belastet. „Da muss man überlegen, wie man diese Belastung runterfahren kann und wie man aus diesem ständigen Alarmmodus rauskommt“, sagt Eiden. Hilfreich sei, das Problem offen in der Gruppe anzusprechen.

Wiederum andere nehmen zwar die Belastung als moderat wahr, fühlen sich jedoch sehr eingeschränkt. „Hier ist es hilfreich, kreativ zu werden. Vielleicht hilft mal eine virtuelle Kaffeepause, um die Stimmung zu lockern, um einfach mal miteinander zu quatschen. Es kann auch helfen, wenn die Führungskraft einfach mal ein Online-Meeting verlässt und den Angestellten die Chance gibt, ohne Chef noch weiterzureden.“