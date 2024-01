Damensitzung, Jeckarena und Umzug Holzweiler freut sich auf Karneval

Auch in diesem Jahr findet die „Jeckarena“ in der Turnhalle statt. Die Sitzung geht am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr über die Bühne. „Dann geht es rund in der Turnhalle, wenn der Holzwiller Klüngel zum siebten Mal einlädt und es mit Gesang, Sketchen und Tänzen krachen lässt“, so die Dorfgemeinschaft.