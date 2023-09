Autounfall bei Holzweiler Drei Menschen bei Zusammenstoß verletzt

(RP) Bereits am Samstag sind bei einem Unfall auf der K7 bei Holzweiler drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein Autofahrer aus Kerpen gegen 16.30 Uhr aus Holzweiler kommend in Richtung L117 unterwegs, wo er nach links in Fahrtrichtung Titz abbog. Zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Katzem ein Wagen dem Einmündungsbereich, der von einem 47-jährigen Erkelenzer gelenkt wurde und in dessen Fahrzeug sich eine 25 Jahre alte Beifahrerin befand. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die Beifahrerin wurde hierdurch schwer verletzt. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Autos wurden stark beschädigt.