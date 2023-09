Hohenbusch Klassixx in Erkelenz Lieber „klein und fein“ als „weiter, größer, toller“

Die Zufriedenheit über das Erreichte ist kein Grund für Sascha Dücker, die Hände in den Schoß zu legen. Der Kulturmanager der Stadt Erkelenz verbucht zwar die Hohenbusch Klassixx 2023 als Erfolg, wie er im Interview sagt, sieht zugleich aber auch noch viel Möglichkeiten, das musikalische Ereignis noch besser zu machen. „Klein und fein“ soll die Veranstaltung sein und damit auch in den nächsten Jahren zu einem kulturellen Highlight in der Stadt Erkelenz werden. Auch Missstände spricht Dücker an.