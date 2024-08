Mit Opernlegende René Kollo Große Vorfreude auf die Hohenbusch Klassixx

In diesen Tagen laufen die Aufbauarbeiten für das Electrisize-Festival auf Haus Hohenbusch auf Hochtouren. Wenn die Techno-Fans wieder abgezogen sind, steht die nächste Großveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Klosterguts in Erkelenz aber schon wieder unmittelbar bevor. Die Hohenbusch Klassixx gehen am Samstag, 24. August, in ihre dritte Runde. Thematisch steht die Gala in diesem Jahr unter dem Thema „Opern und Operetten“, unter den Protagonisten befinden sich einige alte Bekannte. Erneut wird eine vierstellige Zahl an Zuschauern erwartet.