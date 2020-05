In Erkelenz : Happy End im Autokino

Erkelenz Vier Wochen lang diente das Autokino auf dem alten Parkplatz an der Kölner Straße in der Corona-Krise als kultureller Treffpunkt. Zum Abschluss gab es auch eine Hochzeit in Feststimmung.

Getreu dem Motto, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, wurde am Montag mit dem Abbau der Leinwand und der technischen Einrichtungen begonnen. Nach 20 Kinofilmen, drei Live-Veranstaltungen, zwei Gottesdiensten und einer Hochzeit zieht der Kultur-Garten ebenso weiter wie Hastenraths Will. Die Kinomacher richten einen Parkplatz in Oberbruch her. Hastenrath Will legt in Wassenberg Station ein, wo er am 22. Mai Marc Metzger trifft. „Wir hatten vier gute Wochen in Erkelenz mit vielen Ereignissen, die ursprünglich nicht auf unserem Zettel standen“, bilanziert Mercks.In Oberbruch, auf einer Fläche für rund 250 Autos, werden am Wochenende Filme gezeigt, die in Erkelenz schon zu sehen waren. „Wir haben keine neuen mehr bekommen, was schon ein Grund war, in Erkelenz aufzuhören“, erläuterte Mercks. Theoretisch hätte der Kultur-Garten noch bis Ende Mai an der Kölner Straße wirken können. „Aber jetzt mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und der anstehenden Wiedereröffnung des Kinos in Erkelenz braucht es unser Autokino in Erkelenz nicht mehr.“ Ein zweiter Grund für das Ende war das Fassungsvermögen der Parkplätze. „Die 250 in Oberbruch erlauben uns auch Live-Konzerte, die in Erkelenz aus Platzgründen gar nicht möglich wären.“ So soll es am letzten Mai-Wochenende in Oberbruch ein Konzert mit Kasalla geben.