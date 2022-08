Hitze und Versiegelung in Erkelenz : Für die städtischen Bäume wird es eng

Der Ziegelweiherpark ist die „grüne Lunge“ der Erkelenzer Innenstadt. rp-foto: stephan vallata Foto: Stephan Vallata

Erkelenz Nicht nur der Klimawandel, sondern auch die zunehmende Versiegelung machen den Bäumen in Erkelenz zu schaffen. Konsequenz sind Erkrankungen und Käferbefall. Was die Stadt tut, um das Problem in den Griff zu bekommen.