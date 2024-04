Historische Luftaufnahmen Erkelenz und der Tagebau im Wandel der Zeit

Um die weitreichenden Veränderungen am östlichen Rand von Erkelenz abzubilden, muss der Blick gar nicht so weit zurückgehen. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Landschaftsbild dort stark verändert. Im Jahr 2003 war der Tagebau noch jenseits der alten Autobahn 44, auch der Ort Otzenrath ist noch zu sehen. Die Autobahn 44 wurde zwischen Jackerath und Holz im Jahr 2005 gesperrt und ab 2006 wurde dort abgebaggert, was in der Aufnahme von 2007 deutlich zu erkennen ist. Die Aufnahme von 2016 zeigt, dass der Tagebau in Erkelenz angekommen ist, das Dorf Borschemich wird bereits in Teilen abgebaggert. 2021 ist die neue Autobahn 44 zwischen den Tagebau-Abschnitten bereits da, der Tagebau nah an Immerath und Lützerath. Stand 2024 ist auch die Straße zwischen Holzweiler und Keyenberg abgebaggert, die Orte aber bleiben.