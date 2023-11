Ab Freitag Hier laufen die Martinszüge in Erkelenz

St. Martin reitet auch in diesem Jahr wieder durch Erkelenz. Und obwohl das Martinsfest offiziell erst am 11. November und damit nächste Woche stattfindet, legen an diesem Wochenende bereits zahlreiche Dörfer los. Insgesamt sind es in diesem Jahr gar 36 Züge, die im Stadtgebiet verteilt unterwegs sein werden. Los geht es schon an diesem Wochenende, und auch nach dem Feiertag geht es noch mit einigen Zügen weiter: Der allerletzte wird gar erst am 19. November in Oerath ziehen. Ein Überblick, jeweils mit dem entsprechenden Ort, dem Startpunkt und dem Treffpunkt.