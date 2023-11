Zahlreiche Baustellen in der Stadt Hier kann man in Erkelenz noch parken

Immerhin: Mit dem Franziskanerplatz und (teilweise) dem Grünring an der Westpromenade sind die ersten beiden Großbauprojekte in der Erkelenzer Innenstadt so gut wie fertig. Vor allem an der Westpromenade sorgt das wieder für zusätzliche Parkplätze. Fakt ist aber: Solange die neue Mobilstation an der Ostpromenade nicht fertiggestellt ist (die Stadt rechnet derzeit vorsichtig mit Frühjahr bis Sommer 2024), wird die Parksituation in der Innenstadt angespannt bleiben. „Wir hören es täglich in der Verwaltung, auch von den Gewerbetreibenden wird es uns immer wieder gespiegelt“, sagt Karin Masuch vom Stadtmarketing.