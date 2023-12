Kneipenschwund Das „Hessmann’s“ schließt zum Jahreswechsel

Die Erinnerung an die vielen Traditionsgaststätten, die in Erkelenz in den letzten Jahren geschlossen haben, betrübt ihn. Zugleich haben ihm ehemaliger Kollege, die im hohen Alter immer noch am Zapfhahn standen, zu denken gegeben. „Ein Wirt ist ein Dienstleister, aber irgendwann geht es nicht mehr.“ Diese Erkenntnis hat ihm geholfen, sich gründlich und in aller Ruhe um eine Nachfolgeregelung zu kümmern. Jetzt ist es so weit. Das „Hessmann’s“ hat eine Zukunft ohne den langjährigen Wirt. Das betrübt ihn nicht, im Gegenteil, er ist froh über die anstehende Veränderung. Wolfgang Hessmann zapft in geselliger und vertrauter Runde zum letzten Mal ein Alt oder ein Pils, auch hier mit viel Herzblut. Und wie bei vielen Veranstaltungen und geschlossenen Gesellschaften in der Vergangenheit wird der Erlös dieses Abschiedsabends als Spende an das Hospiz fließen.