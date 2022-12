Hermann Möbius Erkelenzer Künstler stellt im Pianomuseum aus

Seit vielen Jahren finden im Pianomuseum Haus Eller in Bergheim-Ahe musikalische Adventsandachten statt. Mittendrin steckt in diesem Jahr dabei auch ein Erkelenzer: Der Künstler Hermann Möbius, der schon vielfach auf Haus Hohenbusch ausgestellt hat, hat zu der Konzertreihe einige seiner Werke bereitgestellt. Die Ausstellung trägt den Titel: „Wege in die Abstraktion“.