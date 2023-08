155 plus eins Jahre Hermann-Josef-Stiftung feiert Geburtstag mit Mitarbeiterfest

Gegründet wurde die Stiftung im Jahr 1867 von Hermann-Josef Gormanns „zur Unterstützung nicht begüteter namentlich der arbeitenden Klasse und der Dienstboten in Krankheitsfällen und in hilflosem Alter, sowie zur Erziehung verwaister Kinder“, wie es in der Stiftungs-Chronik heißt. Sie ist eine selbständige kirchliche Stiftung privaten Rechts und ist mit über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Krankenhaus arbeiten Menschen mit Wurzeln in knapp 30 verschiedenen Nationen. 1955 wurde die Pflegeschule gegründet, 1966 der Grundstein für das Altenheim gelegt, 1995 kam das ambulante Pflegezentrum hinzu, 2000 das Hospiz. Seit 2010 ist die Klinik auch akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen.