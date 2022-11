Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz​: Jubiläumsspende für herzkranke Kinder​

Erkelenz Anlässlich ihres 155-jährigen Bestehens hat die Hermann-Josef-Stiftung getreu ihrem Leitsatz „Hermann-Josef-Stiftung bewegt Herzen – ein Leben lang“ eine kreative Spendenaktion ins Leben gerufen.

Der Spendenbetrag stammt aus dem Erlös der Herzsteinautomaten, die in Erkelenz im Hermann-Josef-Krankenhaus und im Hermann-Josef-Altenheim ihren Standort haben. Die Edelstein-Herzen können seit Sommer 2019 erworben werden. Sie werden als herzliche Botschaft und Symbolik der Liebe, als Glücksbringer, Geschenk oder Andenken verschenkt und haben so bereits viele Herzen bewegt. Rund 3488 Herzen gingen in den vergangenen drei Jahren in Umlauf. Betreiber der Automaten „Schenk ein Herz…“ ist Sascha Lindemann , der mit viel Engagement, Ausdauer und Herzblut für sein Projekt steht.

Die vor mehr als 15 Jahren gegründete Stiftung Kinderherz hat ihren Hauptsitz in Bonn und verfolgt die Maxime, jedem Kind mit einem angeborenen Herzfehler in Deutschland eine optimale Behandlung und Betreuung in hoch spezialisierten Kinderherz-Kompetenzzentren zu ermöglichen. Vor allem auch regionale Projekte in den Universitätsklinken Aachen, Köln und Bonn sowie im Sankt-Antonius-Hospital in Eschweiler werden von der Stiftung Kinderherz gefördert.