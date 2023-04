Hermann-Josef-Krankenhaus Seelsorge-Treffen in Erkelenz

Nachdem in der Coronazeit die Treffen der Gruppe digital stattfanden,begrüßte Jann Habbinga, Verwaltungsdirektor des Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhauses nun wieder Kollegen in Präsenz in seinem Haus: Sabine Mevissen von Vianobis Gangelt, Guido Helbig, Pfarrer im Elisabeth Krankenhaus Rheydt, Theo Wellens vom Luisenhospital Aachen, Monika Fernandes, die sich im Hermann-Josef-Krankenhaus um Seelsorge kümmert, sowie Hildegard Peters, die Seelsorge-Referentin des Bistums Aachen. Norbert Heyman vom Rhein-Maas-Klinikum Marienhospital Würselen war verhindert.