Schlaganfälle in Erkelenz So funktioniert die Stroke Unit im Hermann-Josef-Krankenhaus

„Wir bieten im Hermann-Josef-Krankenhaus die umfängliche Versorgung für alle Schlaganfallpatienten im Kreis Heinsberg rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche an“, sagt Michael Malter, der zuvor als Oberarzt an der Uniklinik Köln tätig war. „Ich war von dem hohen Behandlungsniveau der Stroke Unit am Hermann-Josef-Krankenhaus vom ersten Tag an beeindruckt. Die erneute Zertifizierung ist ein guter Beweis für die Qualität der Behandlung und für unser gesamtes Team ein schöner Erfolg. Die Erweiterung der Bettenzahl zeigt auch, wie relevant das Krankheitsbild für die Bevölkerung ist“, erklärt er.