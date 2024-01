Erkelenzer Krankenhaus weitet Angebot aus Neue Sektion für Plastische Chirurgie

Gerade in diesen Gebieten ist Martina Lang spezialisiert und hat an der Uniklinik in Aachen eine umfangreiche Ausbildung genossen und diese anschließend durch verschiedene Hospitationen in den Niederlanden vertieft. Hier sind auch die wichtigsten Studien zu diesen Verfahren, wie zum Beispiel die Eigenfetttransplantation nach Brustkrebs, durchgeführt worden. „Diese Verfahren zum Brustaufbau ersparen den Frauen die Implantation künstlicher Prothesen mit den entsprechenden Komplikationen im langfristigem Verlauf nach der Operation“, teilt das Krankenhaus mit.