Geriatrie in Erkelenz Für die umfassende Versorgung älterer Menschen

Der Anteil älterer Menschen in unserer Bevölkerung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Daher werden immer mehr Spezialisten für Altersmedizin benötigt. Ein Drittel der über 65-Jährigen stürzt im Schnitt einmal pro Jahr. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die etwa eine Oberschenkelhalsfraktur erleiden, beläuft sich auf 160.000. Leicht kann ein Sturz das mühsam verteidigte System der Selbstständigkeit infrage stellen.