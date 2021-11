Erkelenzer Land : Wir wollen Ihre Herbstfotos!

Erkelenzer Land Angesichts von Lebkuchen und Marzipankartoffeln vergessen wir, dass der Herbst uns derzeit wunderschöne Seiten zu bieten hat. Die RP-Redaktion Erkelenz freut sich, die schönsten Herbstfotos ihrer Leser zu veröffentlichen.

Derzeit präsentiert sich der Herbst von seiner ungemütlichen Seite. Der nasskalte Wind lädt nicht zum Spaziergang ein. Am Wochenende aber könnte es schon wieder schöner werden, und am vergangenen Wochenende war es auch schon recht sonnig.

Das ist die beste Zeit, um Fotos von bunten Blättern und fliegenden Drachen zu schießen: Schicken Sie uns gerne bis Sonntag Ihre schönsten Herbstfotos im jpg-Format per E-Mail an erkelenz@rheinische-post.de. Bitte Namen, Vornamen, die Stadt und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen nicht vergessen. Auch eine kurze Beschreibung des Motivs in einigen wenigen Worten wäre schön.